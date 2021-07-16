في إطار منع تهريب النفط إلى مناطق نفوذ الميليشيات الإيرانية.. “قسد” تحرق معابر نهرية وتستهدف أخرى في ريف دير الزور



محافظة دير الزور: داهمت قوات سوريا الديمقراطية منطقة العبارات المائية في بلدة الشحيل الواقعة على ضفة نهر الفرات في ريف دير الزور الشرقي، واستهدفت عبارات نهرية في المنطقة، كما أحرقت أخرى كانت مركونة في بلدة الحويجة بالريف ذاته.

يأتي ذلك في إطار ملاحقة مهربي النفط من مناطق “قسد” إلى مناطق نفوذ قوات النظام والميليشيات الإيرانية على الضفة الأخرى لنهر الفرات.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، اليوم، دوريات تابعة لقوات سوريا الديمقراطية داهمت المعابر النهرية في قرية الرز بريف دير الزور الشرقي، حيث قام عناصر الدورية بسحب أنبوب يستخدم لتهريب النفط يصل إلى قرية الزباري على الضفة الثانية من نهر الفرات ضمن مناطق سيطرة النظام وعمدوا إلى حرقه.