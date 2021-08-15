في إطار منع تهريب النفط إلى مناطق نفوذ الميليشيات الإيرانية.. “قسد” تحرق معابر نهرية وتستهدف أخرى في ريف دير الزور

محافظة دير الزور: داهمت دوريات تابعة لـ”قسد”، معابر التهريب النفطية ببلدة الشحيل شرقي دير الزور، وصادرت عدد من العبارات النهرية التي تستخدم لتهريب المحروقات إلى مناطق النظام السوري في الطرف المقابل من نهر الفرات وحرق بعضها الآخر.

ويأتي ذلك في إطار ملاحقة مهربي النفط من مناطق “قسد” إلى مناطق نفوذ قوات النظام والميليشيات الإيرانية على الضفة الأخرى لنهر الفرات.

وفي منتصف تموز الفائت، داهمت قوات سوريا الديمقراطية منطقة العبارات المائية في بلدة الشحيل الواقعة على ضفة نهر الفرات في ريف دير الزور الشرقي، واستهدفت عبارات نهرية في المنطقة، كما أحرقت أخرى كانت مركونة في بلدة الحويجة بالريف ذاته.

ورصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، دوريات تابعة لقوات سوريا الديمقراطية داهمت المعابر النهرية في قرية الرز بريف دير الزور الشرقي، حيث قام عناصر الدورية بسحب أنبوب يستخدم لتهريب النفط يصل إلى قرية الزباري على الضفة الثانية من نهر الفرات ضمن مناطق سيطرة النظام وعمدوا إلى حرقه.