في إطار نشاطه المتصاعد خلال شهر رمضان.. تنظيم “الدولة الإسلامية” ينفذ 43 عملية ضمن مناطق نفوذ قوات النظام وقسد متسبباً بمقتل نحو 60 شخص

يواصل المرصد السوري لحقوق الإنسان مواكبة عمليات تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن الأراضي السورية، تلك العمليات التي تشهد منذ بداية شهر رمضان الجاري تصاعداً ملحوظاً بشكل كبير، تستهدف مناطق نفوذ قوات النظام والمليشيات الموالية لها من جنسيات سورية وغير سورية في البادية، وقوات سوريا الديمقراطية في منطقة شرق الفرات.

المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد تنفيذ التنظيم لـ 43 عملية منذ بداية شهر رمضان، تنوعت بين تفجير وهجوم واستهداف وكمين، ولم تجدي حملات قسد والتحالف الأمنية نفعاً بالحد من نشاط التنظيم وخلاياه، كما أن تعزيزات وتحصينات قوات النظام والإيرانيين المتواصلة في البادية السورية لم تمنع التنظيم من تنفيذ عملياته.

ففي مناطق نفوذ قوات النظام والمليشيات الموالية لها من جنسيات سورية وغير سورية، رصد المرصد السوري خلال شهر رمضان، 11 عملية لتنظيم “الدولة الإسلامية” تنوعت بين هجمات وتفجير عبوات وتصفية، أسفرت تلك العمليات التي تركزت في باديتي حمص ودير الزور عن مقتل 37 من قوات النظام والمليشيات الموالية بالإضافة لمواطنة قضت بعملية إعدام ميداني للتنظيم.

وضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية، رصد المرصد السوري خلال الفترة ذاتها، نحو 32 عملية تنوعت بين تفجير وهجوم من قبل خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، تركزت غالبية العمليات ضمن مدن وبلدات الريف الشرقي لدير الزور، وتسببت بمقتل 21 شخص، هم: مسؤول المحروقات ضمن شركة “سادكوب” التابعة لمجلس دير الزور المدني وشخص آخر كان برفقته، و5 مدنيين من ضمنهم مواطنة، فيما البقية من قوات سوريا الديمقراطية، فضلاً عن سقوط جرحى في صفوف عناصر قسد والمدنيين.