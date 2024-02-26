في استهدافات برية متبادلة.. قتيل وجرحى من هيئة تحرير الشام ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”

في استهدافات برية متبادلة.. قتيل وجرحى من هيئة تحرير الشام ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”

قتل عنصر من هيئة تحرير الشام وأصيب 4 آخرون بجراح جراء قصف مدفعي لقوات النظام استهدف أطراف قرية كفرتعال في ريف حلب الغربي بعد منتصف ليل الأحد-الاثنين.

واستشهد اليوم مواطن وأصيبت سيدة جراء استهداف قوات النظام بصاروخ “م.د” مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي.

كما أصيب عنصر من هيئة تحرير الشام باستهدافات برية لقوات النظام على محور ريف حلب الغربي.

وفي السياق قتل عنصر من قوات النظام قنصاً برصاص فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” على محور الملاجة بريف إدلب الجنوبي.

وقصفت قوات النظام قرى كفرنوران والقصر وتقاد وكفرعمة والعصعوص ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”.

وبذلك، يرتفع إلى 74 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 77 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات ومسيرات انتحارية، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 30 من العسكريين 48 من المدنيين بينهم 6 أطفال بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 11 من المدنيين بينهم 4 أطفال وسيدة

-41 من قوات النظام بينهم ضابط.

– 17 من “هيئة تحرير الشام”

– 4 من أنصار الإسلام

– واحد من جيش النصر