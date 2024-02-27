في استهداف لسيارتين عسكريتين.. مقتل ضابط في المخابرات العسكرية بريف درعا الغربي

محافظة درعا: قتل ضابط برتبة “ملازم أول” جراء استهداف مسلحين مجهولين أمس بعبوتين ناسفتين سيارتين للمخابرات العسكرية، على الطريق الواصل بين نوى وقرية الدلي بريف درعا الغربي.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 40 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 57 شخصا، هم:

– 8 من المدنيين بينهم سيدتين و3 أطفال

– 24 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها

– 4 من المتهمين بترويج المخدرات

– 2 من اللواء الثامن الموالي لروسيا

– 10 من تنظيم “الدولة الإسلامية” بينهم قيادي

– 7 من الفصائل المحلية المسلحة

– 1 عقيد منشق عن قوات النظام

– 1 مجهول الهوية