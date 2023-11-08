في استهدافين مماثلين.. قوات النظام تستهدف بصواريخ موجهة سيارتين بريف حلب الغربي

محافظة حلب: أصيب مدني بجراح، نتيجة تعرض سيارة مدينة لقصف صاروخي موجه، مصدره قوات النظام، في جنوب شرقي مدينة الأتارب بريف حلب الغربي، وسط تصاعد أعمدة الدخان.

كما استهدفت قوات النظام، بصاروخ موجه سيارة مدينة أخرى، أثناء تواجدها في المنطقة الزراعية على الطريق الواصل بين الجينة وكفرنوران بريف حلب الغربي، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية، حيث اقتصرت الأضرار على المادية.

وبذلك، يرتفع إلى 562 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 374 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 254 من العسكريين و 188 من المدنيين بينهم 42 طفل و22 سيدة بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

-97 من المدنيين بينهم 13 سيدة و36 طفل وعنصر بالدفاع المدني، وممرض بقصف بري لقوات النظام

-353 عنصر من قوات النظام بينهم 24 ضابط.

– عنصر أفغاني من ميليشيا فاطميون

– عنصر من ميليشيا حزب الله السوري

– 84 من “هيئة تحرير الشام” من ضمنهم جهادي فرنسي

– 14 من فصيل أنصار التوحيد الجهادي

– 1 من حركة أحرار الشام الإسلامية.

– 2 من فيلق الشام.

– 1 من فصيل حراس الدين

– 1 ضابط القوات الخاصة الروسية

– عنصر من لواء الباقر الموالي لإيران

– عنصر من صقور الشام.

– 5 من الجبهة الوطنية للتحرير.