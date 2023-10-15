في استهدافين منفصلين.. مقتل وإصابة 4 من عناصر هيئة “تحرير الشام” بريف إدلب

قتل عنصران من هيئة تحرير الشام، نتيجة قصف مدفعي نفذته قوات النظام على محور الرويحة في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”.

كما أصيب عنصرين من لواء الحمزة التابع لـ هيئة “تحرير الشام” في استهداف صاروخي لسيارة عسكرية على طريق الكندة بريف جسر الشغور الغربي، مصدره قوات النظام المتمركزة في جبل الأكراد بريف اللاذقية.

وبذلك، يرتفع إلى 499 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 318 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 228 من العسكريين و 150 من المدنيين بينهم 36 طفل و15 سيدة بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 80 من المدنيين بينهم 10 سيدات و30 طفل وعنصر بالدفاع المدني بقصف بري لقوات النظام

-322 عنصر من قوات النظام بينهم 19 ضابط.

– عنصر أفغاني من ميليشيا فاطميون

– عنصر من ميليشيا حزب الله السوري

– 74 من “هيئة تحرير الشام” من ضمنهم جهادي فرنسي

– 13 من فصيل أنصار التوحيد الجهادي

– 1 من حركة أحرار الشام الإسلامية.

– 2 من فيلق الشام.

– 1 من فصيل حراس الدين

– 1 ضابط القوات الخاصة الروسية

– عنصر من لواء الباقر الموالي لإيران

– عنصر من صقور الشام.

– عنصر من الجبهة الوطنية للتحرير.