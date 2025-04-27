في استهدافٍ مباشر.. مقتل شاب أمام منزله في ريف اللاذقية الشمالي

محافظة اللاذقية: قُتل شاب جراء استهدافه بالرصاص المباشر أمام منزله في قرية بيت صبيرة التابعة لناحية قسطل معاف بريف اللاذقية الشمالي، من قِبل مسلحين مجهولين كانوا على دراجة نارية، ما أثار حالة القلق في أوساط أهالي المنطقة، فيما لم يتم الكشف عن الدوافع أو هوية المعتدين حتى الآن.

تأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد أعمال العنف والاغتيالات في مناطق سورية متفرقة، حيث يظل الانفلات الأمني والأنشطة المسلحة جزءاً من الواقع المعاش.

وبذلك، بلغ عدد ضحايا السلوكيات الانتقامية والتصفية منذ مطلع العام 2025 في محافظات سورية متفرقة 566 أشخاص، هم: 545 رجل، 14 سيدات، و 7 أطفال، وتوزعوا على النحو التالي:

– دمشق: 18، هم: (18رجال، 0 سيدة)، 4 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– ريف دمشق: 53 هم: ( 52 رجلًا، 1 سيدة)، 6 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– حمص:210 هم: (197 رجلاً، 10 سيدة و3طفل)، 84 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– حماة:108 هم: (106 رجل، 1 سيدة، 1 طفل)، 41 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– اللاذقية:42 هم: (39 رجل، 1 سيدة، وطفلان)، 23 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– حلب: 33 هم: (33 رجل، 0 سيدة)، 0 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– طرطوس: 58 هم: (56 رجل، 1 سيدة ، 1 طفل)، 37 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– إدلب: 14 هم: (14 رجال)، 0 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– السويداء: 2، هم: (2 رجال)، 1 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– درعا:24 هم: (24 رجل).

– دير الزور: 4 هم: (4 رجال).