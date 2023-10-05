في استهداف بقذائف صاروخية “للهيئة” على مواقع النظام.. استشهاد طفل بريف حماة الغربي

استشهد طفل، إثر استهداف، عناصر فصيل “هيئة تحرير الشام”، بالقذائف الصاروخية، قرية جورين بريف حماة الغربي، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، وسط معلومات عن وقوع أضرار مادية كبيرة.

وبذلك، يرتفع إلى 14 تعداد المدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية وجوية من قبل هيئة تحرير الشام والفصائل على مناطق نفوذ النظام قرب منطقة “بوتين-أردوغان” خلال العام 2023 وتحديداً منذ حزيران، بالإضافة لإصابة 8 آخرين بجراح، وتوزع الشهداء على النحو الآتي:

– شابة وطفلان وطفلة بقصف بري على ريف حماة

-5 بينهم طفلان وسيدتان باستهدافات جوية من قبل “طيران مسيّر” على ريف حماة

– رجل باستهداف جوي من قبل “طيران مذخر” على القرداحة بريف اللاذقية

– 4 ( رجل وسيدة وطفلتين) بقصف بري على ريف حلب الغربي