في استهداف جديد.. استشهاد طفلين في قصف صاروخي لقوات النظام على مدينة إدلب

في استهداف جديد.. استشهاد طفلين في قصف صاروخي لقوات النظام على مدينة إدلب

استشهد طفلان وأصيب عدد من المدنيين بجراح، في قصف صاروخي جديد لقوات النظام صباح اليوم، على مخيم حي الجامعة وسط مدينة إدلب.

وقصفت قوات النظام في ساعات الصباح الأولى، براجمات الصواريخ، أحياء سكنية في مدينة إدلب، ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”، أسفرت عن خسائر بشرية، حيث هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان المستهدف، وسط حالة هلع وخوف بين المدنيين.

كما تعرضت بلدة سرمين بريف إدلب، لقصف صاروخي مصدره قوات النظام، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وأيضاً، استهدفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة معارة عليا بريف إدلب الشرقي، تزامنا مع قصف محاور الكبينة بريف اللاذقية.

وبذلك، يرتفع إلى 467 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 301 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 221 من العسكريين و 151 من المدنيين بينهم 37 طفل و15 سيدة بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

-63 من المدنيين بينهم 7 سيدات و23 أطفال وعنصر بالدفاع المدني بقصف بري لقوات النظام

-312 عنصر من قوات النظام بينهم 19 ضابط.

– عنصر أفغاني من ميليشيا فاطميون

– عنصر من ميليشيا حزب الله السوري

– 69 من “هيئة تحرير الشام” من ضمنهم جهادي فرنسي

– 13 من فصيل أنصار التوحيد الجهادي

– 1 من حركة أحرار الشام الإسلامية.

– 2 من فيلق الشام.

– 1 من فصيل حراس الدين

– 1 ضابط القوات الخاصة الروسية

– عنصر من لواء الباقر الموالي لإيران

– عنصر من صقور الشام.

– عنصر من الجبهة الوطنية للتحرير.