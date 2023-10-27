في استهداف جديد.. طائرة مسيرة تركية تستهدف قيادي ضمن قوات سوريا الديمقراطية في المالكية/ديريك بريف الحسكة

في استهداف جديد.. طائرة مسيرة تركية تستهدف قيادي ضمن قوات سوريا الديمقراطية في المالكية/ديريك بريف الحسكة

محافظة الحسكة: استهدفت طائرة مسيرة تركية، قبل قليل، قيادي في قوات سوريا الديمقراطية أثناء خروجه من منزله في ساحة آزادي بالمالكية/ ديريك في ريف الحسكة، ضمن مناطق نفوذ الإدارة الذاتية، وسط معلومات عن مقتله، بالإضافة إلى إصابة طفل وسيدة، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى الموقع المستهدف، وسط استنفار تشهده المنطقة.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن القيادي تعرض سابقا لمحاولة اغتيال فاشلة من قبل طائرة مسيرة تركية استهدفته سابقا.

وبذلك، يرتفع إلى 92 تعداد الاستهدافات الجوية التي نفذتها طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” لشمال وشمال شرق سوريا، منذ مطلع العام 2023، تسببت بمقتل 76 شخص، بالإضافة لإصابة أكثر من 84 شخص بجراح متفاوتة، والقتلى هم:

– 16 مدنيين بينهم طفل ومواطنتين، و3 من الكوادر المدنية بالإدارة الذاتية من ضمنهم امرأة.

– 57 من القوات العسكرية العاملة ضمن مناطق الإدارة الذاتية.

– 3 من قوات النظام.

وتوزعت الاستهدافات على النحو الآتي:

– 60 استهداف على الحسكة أسفرت عن مقتل 13 من المدنيين بينهم طفل و3 سيدات، و33 قتلى عسكريين.

– 3 استهدافات على الرقة، لم تسفر عن قتلى.

– 29 استهداف في ريف حلب أسفرت عن مقتل 3 من المدنيين، و3 من قوات النظام، و24 من العسكريين.