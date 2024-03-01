في استهداف طائرة انتحارية.. جريحان من الجبهة الوطنية للتحرير على محور بريف إدلب الجنوبي

أصيب عنصران من الجبهة الوطنية للتحرير بجراح خطيرة، نتيجة استهداف طائرة مسيّرة انتحارية تابعة لقوات النظام، للقطاع الرابع نقطة تمركز عناصر الجبهة الوطنية للتحرير، على محور حرش بينين بريف إدلب الجنوبي، حيث جرى نقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبذلك، يرتفع إلى 80 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2024، وذلك خلال 85 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات ومسيرات انتحارية، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 34 من العسكريين 49 من المدنيين بينهم 6 أطفال بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 11 من المدنيين بينهم 4 أطفال وسيدة

– 46 من قوات النظام بينهم ضابط.

– 18 من “هيئة تحرير الشام”

– 4 من أنصار الإسلام

– واحد من جيش النصر