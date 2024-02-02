في استهداف مسيّرة تركية.. مقتل وإصابة 5 عناصر من قوى الأمن الداخلي “الأسايش” في القامشلي

في استهداف مسيّرة تركية.. مقتل وإصابة 5 عناصر من قوى الأمن الداخلي “الأسايش” في القامشلي

محافظة الحسكة: قتل 4 عناصر من قوى الأمن الداخلي “الأسايش”، وأصيب عنصر أخر، في استهداف طائرة مسيّرة تركية لحاجز عويجة التابع لقوى الأمن الداخلي” في حي المحطة بمدينة القامشلي شمالي الحسكة، حيث جرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج

وبذلك، يرتفع إلى 62 تعداد الاستهدافات الجوية التي نفذتها طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” لشمال وشمال شرق سوريا، منذ مطلع العام 2024، تسببت بمقتل 11 أشخاص، بالإضافة لإصابة أكثر من 14 أشخاص بجراح متفاوتة بينهم سيدة و3 أطفال وعنصر من قوات النظام وعنصر من قوى الأمن الداخلي، والقتلى هم:

– 8 من القوات العسكرية العاملة ضمن مناطق الإدارة الذاتية

– 3 من قوات النظام

وتوزعت الاستهدافات على النحو الآتي:

– 50 استهداف على الحسكة، أسفر عن مقتل 3 من قوات النظام، و5 عناصر من قوى الأمن الداخلي بينهم عنصر سائق بالأسايش.

– 4 استهدافات على الرقة، أسفرت عن مقتل 3 من العسكريين.

– 8 استهدافات على ريف حلب