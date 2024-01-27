في استهداف من قبل المجموعات المدعومة من إيران.. إصابة 3 جنود من القوات الأمريكية في قاعدة حقل كونيكو

في استهداف من قبل المجموعات المدعومة من إيران.. إصابة 3 جنود من القوات الأمريكية في قاعدة حقل كونيكو

محافظة دير الزور: أصيب 3 جنود من القوات الأمريكية بجراح متفاوتة، في هجوم مسيّرات أطلقتها المجموعات المدعومة من إيران مساء أمس، استهدفت منطقة قاعدة حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور الشمالي، جرى نقلهم عبر الطيران المروحي التابع لـ “التحالف الدولي” إلى قاعدة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد مساء أمس، مهاجمة مسيّرات أطلقتها المجموعات المدعومة من إيران، القاعدة الأمريكية في حقل “كونيكو” للغاز بريف دير الزور، وسط تصدي الدفاعات الجوية التابعة لـ”التحالف الدولي” وتمكنها من إسقاط طائرتين إحداهما سقطت على أطراف الحقل.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تعرض القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية منذ تاريخ 19 تشرين الأول 2023 الفائت، لـ 101 هجوما من قبل الميليشيات المدعومة من إيران توزعت على النحو التالي:

— 23 على قاعدة حقل العمر النفطي

— 15 على قاعدة الشدادي بريف الحسكة

—28 على قاعدة حقل كونيكو للغاز

— 17 على قاعدة خراب الجير برميلان

— 12 على قاعدة التنف

— 2 على قاعدة تل بيدر بريف الحسكة.

— 2 على القاعدة الأميركية في روباربا بريف مدينة المالكية.

— 1 على قاعدة قسرك بريف الحسكة.

— 1 على قاعدة استراحة الوزير بريف الحسكة