في استهداف من قبل “مجلس منبج العسكري”.. جرحى من فصيل “السلطان مراد” بريف جرابلس الشرقي

محافظة حلب: أصيب 3 عناصر يتبعون لفصيل “السلطان مراد”، في استهداف مدفعي نفذته قوات مجلس منبج العسكري صباح اليوم، استهدف حاجز عسكري في قرية الشيخ ناصر بريف جرابلس شرقي حلب، ضمن منطقة “درع الفرات”، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وسط استنفار عسكري من قبل العناصر.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 19 كانون الثاني الجاري، بأن القوات التركية والفصائل الموالية لها المتمركزة في قاعدة الشيخ ناصر ضمن منطقة “درع الفرات”، قصفت بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون، قرية قرط ويران بريف منبج شرقي حلب بقذائف الهاون والمدفعية، واقتصرت الأضرار على الماديات.