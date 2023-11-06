في استهدافات متبادلة.. مقتل وإصابة 3 من قوات النظام على محورين بريف إدلب

في استهدافات متبادلة.. مقتل وإصابة 3 من قوات النظام على محورين بريف إدلب

قتل عنصر من قوات النظام وأصيب آخر اليوم، في الاستهدافات المتبادلة بين قوات لنظام من جهة، وفصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” من جهة أخرى على محور الملاجة بريف إدلب الجنوبي.

كما أصيب عنصر آخر من قوات النظام بجراح خطيرة على محور آفس بريف إدلب الشرقي ضمن منطقة “بوتين- أردوغان”.

وبذلك، يرتفع إلى 555 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 367 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 248 من العسكريين و 187 من المدنيين بينهم 42 طفل و22 سيدة بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 96 من المدنيين بينهم 13 سيدة و36 طفل وعنصر بالدفاع المدني، وممرض بقصف بري لقوات النظام

-350 عنصر من قوات النظام بينهم 24 ضابط.

– عنصر أفغاني من ميليشيا فاطميون

– عنصر من ميليشيا حزب الله السوري

– 80 من “هيئة تحرير الشام” من ضمنهم جهادي فرنسي

– 14 من فصيل أنصار التوحيد الجهادي

– 1 من حركة أحرار الشام الإسلامية.

– 2 من فيلق الشام.

– 1 من فصيل حراس الدين

– 1 ضابط القوات الخاصة الروسية

– عنصر من لواء الباقر الموالي لإيران

– عنصر من صقور الشام.

– 5 من الجبهة الوطنية للتحرير.