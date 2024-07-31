في اشتباكات مسلحة.. إصابة 5 من تجار المواشي في سوق الرقة

في اشتباكات مسلحة.. إصابة 5 من تجار المواشي في سوق الرقة

محافظة الرقة: أصيب 5 أشخاص بجروح على خلفية اندلاع مشاجرة مسلحة بين مجموعة من تجار المواشي “غنامة” من عشيرة “جيس” في منطقة سوق الغنم “الماكف” بمدينة الرقة، وسط انتشار حالة من الفوضى والرعب بين المدنيين داخل المدنية نتيجة الرصاص العشوائي.

وبذلك، يرتفع عدد الاقتتالات نتيجة الأخذ بالثأر والاشتباكات العائلية والعشائرية وفوضى انتشار السلاح بشكل عشوائي بين المدنيين، ضمن مناطق “الإدارة الذاتية منذ مطلع العام الجاري، إلى 88 اقتتال، أسفر عن مقتل 49 شخص بينهم سيدتين وطفلين، و إصابة 171 آخرين بجراح، توزعوا على النحو التالي:

– 59 اقتتال في دير الزور، أسفر عن مقتل 17 بينهم سيدة وطفل، وإصابة 101 شخصا بجراح.

– 13 اقتتالات في الرقة، أسفرت عن مقتل 19 بينهم طفل، وإصابة 38 آخرين بجراح.

– 6 اقتتالات في حلب، أسفرت عن مقتل 4 بينهم عنصر من الأسايش، وإصابة 16 شخص بجراح بينهم عنصر من “الأسايش”.

– 10 اقتتالات في الحسكة، أسفرت عن مقتل 9 بينهم سيدة، وإصابة 16 آخرين بجراح.