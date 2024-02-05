في اشتباك مسلح.. مقتل عنصر من جنسية غير سورية و3 من “التنظيم” في ريف تدمر والمقاتلات الروسية تشن غارات في المنطقة

في اشتباك مسلح.. مقتل عنصر من جنسية غير سورية و3 من “التنظيم” في ريف تدمر والمقاتلات الروسية تشن غارات في المنطقة

محافظة حمص: قتل 3 عناصر من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية، بينما قتل عنصر من لواء فاطميون من جنسية غير سورية، في اشتباك اندلع فجر اليوم بين الطرفين، إثر عملية تسلل نفذه “التنظيم” على نقاط تتمركز ضمنها ميليشيا “لواء فاطميون” الأفغاني الموالي لإيران، في محيط حقل أراك للغاز شمال شرقي مدينة تدمر بريف حمص.

وتزامن الهجوم، مع شن المقاتلات الحربية الروسية ضربات جوية على مواقع يتوارى ضمنها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في المنطقة ذاتها، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وبلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 92 قتيلاً منذ مطلع العام 2024، هم:

12 من تنظيم “الدولة الإسلامية” على يد قوات النظام والميليشيات

72 من قوات النظام والميليشيات الموالية لها، من ضمنهم 11 من الميليشيات الموالية لإيران من الجنسية السورية، قتلوا في 31 عملية لعناصر التنظيم ضمن مناطق متفرقة من البادية، تمت عبر كمائن وهجمات مسلحة وتفجيرات في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص.

و8 أشخاص بينهم طفل بهجمات التنظيم في البادية

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 11 عمليات في بادية دير الزور، أسفرت عن مقتل 25 من العسكريين بينهم 7 من الميليشيات الموالية لإيران، و2 من التنظيم

– 14 عملية في بادية حمص، أسفرت عن مقتل 32 من العسكريين بينهم 2 من الميليشيات الموالية لإيران، و7 من التنظيم، واستشهاد مدني.

– 3 عمليات في بادية الرقة، أسفرت عن مقتل 11 من العسكريين، و3 من التنظيم.

– 2 عملية في بادية حماة، أسفرت عن مقتل 1 من العسكريين، واستشهاد 7 مدنيين بينهم طفل.

– 1 عملية في بادية حلب، أسفرت عن مقتل 3 من الميليشيات الموالية لإيران