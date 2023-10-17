في اشتباك مع تاجر مخدرات.. مقتل عنصر من قوى الأمن الداخلي في ريف الرقة الغربي

في اشتباك مع تاجر مخدرات.. مقتل عنصر من قوى الأمن الداخلي في ريف الرقة الغربي

محافظة الرقة: قتل عنصر من قوى الأمن الداخلي “الأسايش”، في اشتباك مسلح مع تاجر مخدرات في مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي، ضمن مناطق نفوذ الإدارة الذاتية، خلال عملية دهم لمنزله، أسفرت العملية عن اعتقال التاجر، واقتياده إلى جهة مجهولة.

وكثفت واحدت مكافحة المخدرات من عملياتها الأمنية ضمن مناطق نفوذ الإدارة الذاتية، بعد أن عمدت أجندات وجهات خارجية على إغراق المنطقة بالمواد المخدرة، لبث الفوضى وضرب الاستقرار في المنطقة.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم، إلى حملة أمنية نفذتها وحدات مكافحة المخدرات التابعة لقوى الأمن الداخلي “الأسايش”، خلال الساعات الفائتة في شارعي المعتز والمنصور في مدينة الرقة، ضمن مناطق نفوذ الإدارة الذاتية، واعتقلت حلال العملية 10 أشخاص من مروجي وتجار المخدرات، وسط إطلاق النار في الأجواء منعا من فرار المطلوبين، حيث جرى اقتيادهم إلى المراكز الأمنية دون معرفة مصيرهم.