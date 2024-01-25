في اشتباك مع تجار ومروجي المخدرات.. ارتفاع عدد قتلى فرع أمن الدولة إلى 2 في ريف دمشق

في اشتباك مع تجار ومروجي المخدرات.. ارتفاع عدد قتلى فرع أمن الدولة إلى 2 في ريف دمشق

محافظة ريف دمشق: قتل عنصر أخر تابع لفرع أمن الدولة، متأثرا بجراح أصيب بها يوم أمس، في اشتباكات عنيفة درات بين مجموعة تجار ومروجي المخدرات من جهة، وبين عناصر دورية تابعة لفرع أمن الدولة جهة أخرى، في منطقة القوس دخلة النواقير في مدين جرمانا بريف دمشق، وبذلك يرتفع عدد قتلى فرع أمن الدولة إلى 2 وعدد مرشح لارتفاع لوجود مصاب أخر بحالة حراجة.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني المستشري ضمن مناطق سيطرة قوات النظام.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد أمس، بأن اشتباكات عنيفة دارت بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين مجموعة من تجار ومروجي المخدرات من جهة، وعناصر دورية تابعة لفرع أمن الدولة من جهة أخرى، بمنطقة القوس دخلة النوافير في مدينة جرمانا بريف دمشق، ونتيجة محاصرتهم فتح أحدهم قنبلة يدوية على الدورية مما أدى لمقتل مساعد من فرع أمن الدولة وإصابة 2 آخرين، بالإضافة لمقتل تاجر كبير من تجار ومروجي المخدرات.