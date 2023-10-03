في اشتباك مع خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.. مقتل عنصر من قوات النظام في بادية تدمر

في اشتباك مع خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.. مقتل عنصر من قوات النظام في بادية تدمر

قتل عنصر من قوات النظام، إثر اشتباك دارت يوم أمس بين الأخيرة من جهة، وبين خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” من جهة أخرى في بادية تدمر.

وتنتشر خلايا تنظيم الدولة الإسلامية في مناطق سورية عدة ولا سيما ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام في البادية السورية.

وبلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية وفقاً لتوثيقات المرصد السوري462 قتيل منذ مطلع العام 2023، هم:

29 من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” قتلوا باشتباكات مع قوات النظام واستهدافات جوية روسية طالت مناطق يتوارون فيها في مناطق متفرقة من بادية حمص والسويداء وحماة والرقة ودير الزور وحلب.

و273 من قوات النظام والميليشيات الموالية لها، من ضمنهم 37 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات سورية وغير سورية، قتلوا في 122 عملية لعناصر التنظيم ضمن مناطق متفرقة من البادية، تمت عبر كمائن وهجمات مسلحة وتفجيرات في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء وحماة وحلب.

و160 مواطناً بينهم امرأة بهجمات التنظيم في البادية.

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 40 عملية في بادية حمص، أسفرت عن 77 قتيل من العسكريين بينهم 12 من الميليشيات التابعة لإيران، و88 مدنياً بينهم مواطنة، و7 من التنظيم.

– 12 عملية في بادية الرقة، أسفرت عن 32 قتيل من العسكريين، و3 قتلى من التنظيم وواحد مدني.

-51 عملية في بادية دير الزور، أسفرت عن مقتل125 عسكريين بينهم 20 من الميليشيات الموالية لإيران، و14 من التنظيم، و19 من المدنيين

–16 عملية في بادية حماة، أسفرت عن مقتل 49 مدنيين و36 من العسكريين بينهم 5 من الميليشيات التابعة لإيران، و5 من التنظيم.

–3 عمليات في بادية حلب، أسفرت عن مقتل 3 من العسكريين بينهم عنصران للفرقة 25، و3 مدنيين.