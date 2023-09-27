في اشتباك مع مسلحين مجهولين.. مقتل عنصر من قوات النظام في ريف درعا

في اشتباك مع مسلحين مجهولين.. مقتل عنصر من قوات النظام في ريف درعا

محافظة درعا: قتل عنصر من قوات النظام في الاشتباكات التي اندلعت مساء أمس، بين نقطة عسكرية تابعة للنظام من جهة، وبين مسلحين مجهولين، على الطريق الواصل ببين بلدتي نوى وبرقة بريف درعا، حيث استخدمت خلال الاشتباكات الأسلحة الثقيلة والخفيفة، تزامنا مع إطلاق قوات النظام قنابل مضيئة شرقي تل أم حوران شرقي نوى للبحث عن المسلحين.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 386 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 309 شخصا، هم:

-104 مدني بينهم 6 سيدات و5 أطفال

– 25 من المتهمين بترويج المخدرات.

– 139 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها بينهم امرأة

– 19 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها

– 10 من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”.

– 8 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” وانضموا لأجهزة النظام الأمنية

– 2 من العاملين لصالح حزب الله اللبناني بينهم قيادي

– 1 من المتعاونين مع الميليشيات الإيرانية.

– 1 من المقاتلين السابقين في “جبهة النصرة سابقاً”.