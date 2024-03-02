في اقتتال بين عائلتين.. مقتل وإصابة 3 أشخاص بريف الحسكة

محافظة الحسكة: قتل رجل وسيدة من عائلة تنتمي لعشيرة “الجوانعة” وأصيب شاب بجروح من عائلة أخرى تنتمي لعشيرة “الدباعي”، في قرية الحداجة جنوب الحسكة، إثر مشاجرة تحولت لاقتتال عشائري بين العائلتين استخدم فيها الأسلحة الرشاشة.

وبذلك، يرتفع عدد الاقتتالات نتيجة الأخذ بالثأر والاشتباكات العائلية والعشائرية وفوضى انتشار السلاح بشكل عشوائي بين المدنيين، ضمن مناطق “الإدارة الذاتية“ منذ مطلع العام الجاري، إلى 13 اقتتال، أسفرت عن مقتل 12 أشخاص و إصابة 37 آخرين بجراح، توزعوا على النحو التالي:

– 8 اقتتالات في دير الزور أسفرت عن مقتل 2 وإصابة 14 أشخاص بجراح

– 3 اقتتالات في الرقة أسفر عن مقتل 8 أشخاص، وإصابة 20 آخرين بجراح

– اقتتال في حلب أسفر عن إصابة شخصين

-1 اقتتال في الحسكة أسفرت عن مقتل 2 وإصابة 1 بجروح