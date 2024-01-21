في اقتحام عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” لقرية.. استشهاد طفل وحرق 6 منازل ونفوق 200 رأس من الأغنام في ريف سلمية

في اقتحام عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” لقرية.. استشهاد طفل وحرق 6 منازل ونفوق 200 رأس من الأغنام في ريف سلمية

محافظة حماة: استشهد طفل وأصيب أخر في هجوم جديد نفذه عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” خلال الساعات الفائتة، على قرية رسم اليتنة التابعة لناحية السعن بريف سلمية الشمالي الشرقي، ضمن مناطق نفوذ قوات النظام.

وفقا للمعلومات التي حصل عليها نشطاء المرصد السوري، فإن عناصر “التنظيم” اقتحموا القرية ليلاً، وأحرقوا 6 منازل وسيارتين وجرار زراعي، وسرقوا سيارة وعدد من رؤوس الأغنام.

كما أسفر الهجوم إلى نفوق 200 رأس من الأغنام، وسط حالة الهلع والخوف لدى أهالي القرية.

وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام منذ مطلع العام الجاري تصعيد لافتا في هجمات تنظيم “الدولة الإسلامية” في عموم مناطقها.

وبلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 59 قتيلاً منذ مطلع العام 2024، هم:

5 من تنظيم “الدولة الإسلامية” على يد قوات النظام والميليشيات

52 من قوات النظام والميليشيات الموالية لها، من ضمنهم 5 من الميليشيات الموالية لإيران من الجنسية السورية، قتلوا في 22 عملية لعناصر التنظيم ضمن مناطق متفرقة من البادية، تمت عبر كمائن وهجمات مسلحة وتفجيرات في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص.

ورجل وطفل بهجمات التنظيم في البادية.

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 8 عمليات في بادية دير الزور، أسفرت عن مقتل 19 من العسكريين بينهم 4 من الميليشيات الموالية لإيران، و2 من التنظيم

– 9 عمليات في بادية حمص، أسفرت عن مقتل 24 من العسكريين بينهم 1 من الميليشيات الموالية لإيران، و3 من التنظيم، واستشهاد مدني.

– 3 عملية في بادية الرقة، أسفرت عن مقتل 8 من العسكريين.

– عمليتان في بادية حماة، أسفرت عن مقتل 1 من العسكريين وطفل