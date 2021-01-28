في الأسبوع الأول من عودة المهجرين إلى منازلهم في منطقة اللجاة.. قوات النظام تداهم منازل المواطنين وتعتقل 4 بينهم قيادي في “الفيلق الخامس”

محافظة درعا-المرصد السوري لحقوق الإنسان: داهم عناصر من شعبة المخابرات العسكرية التابعة لقوات النظام، اليوم، منازل المواطنين في قرية ايب بمنطقة اللجاة بريف درعا، واعتقلت 4 أشخاص، بينهم قيادي في “الفيلق الخامس” الموالي لروسيا، واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

ويأتي ذلك، بعد أسبوع من عودة أهالي القرية بطلب من القوات الروسية.

وكان المرصد السوري قد رصد، في 21 يناير/كانون الثاني، عودة أكثر من 40 عائلة من مهجرين قرية ايب في ريف درعا الشمالي إلى منازلهم، بعد سنوات من نزوحهم في أرياف درعا والمخيمات في المنطقة، وذلك بضغط من القوات الروسية.

ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن نحو 60 عائلة لا تزال خارج القرية لم يتم يحصلوا على موافقات أمنية حتى الآن. وتعرضت القرية سابقًا لدمار كبير، في حين أقامت الميليشيات الموالية لإيران معسكرًا فيها.

وكان المرصد السوري قد رصد في 7 سبتمبر/كانون الأول، اجتماعًا لمسؤولين في النظام السوري في مدينة بصرى الشام بريف درعا ضم كل من رئيس اللجنة الأمنية في الجنوب السوري، ورئيس فرع شعبة المخابرات الجوية، وضباط برتبة عميد ممثلين عن شعبة المخابرات العسكرية وفرع الأمن القومي، مع قيادات الصف الأول في اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس برعاية روسية.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإنهم اتفقوا على عمل تسوية شاملة لعناصر الفيلق الثامن وضباطه المنشقين، وذلك بضغط من الجانب الروسي الذي شكل الفيلق الخامس وتشكيلاته العسكرية، لتباشر اللجنة عملها بأسرع وقت لتسوية أوضاع 450 مقاتل من الفيلق خلال المرحلة الأولى، فيما كانت قوات النظام تماطل وتتهرب من إجراء التسوية لهم في ما مضى، وتعتبرهم مطلوبين لدى الأفرع الأمنية.