في الاستهداف الأول.. 3 قتلى في الاستهداف الإسرائيلي الذي طال “فيلا” في أطراف مدينة بانياس

في الاستهداف الأول.. 3 قتلى في الاستهداف الإسرائيلي الذي طال “فيلا” في أطراف مدينة بانياس

محافظة طرطوس: تأكد مقتل قيادي من الجنسية الإيرانية و2 آخرين كانوا معه من جنسية غير سورية جراء الاستهداف الإسرائيلي لفيلا في منطقة بطرايا في أطراف بانياس الجنوبية على الساحل السوري، وتسبب الاستهداف بدمار كبير في “الفيلا” المستهدفة وعدة منازل في محيطها مما أدى لإصابة بعض المدنيين القاطنين في المنطقة بجراح.

واستيقظ الأهالي قرابة الساعة الـ 4 فجر اليوم على دوي الانفجارات العنيفة التي تسببت بحالة من الذعر بينهم.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2024، 20 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 14 منها جوية و6 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 39 هدفاً ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسببت تلك الضربات بمقتل 41 من العسكريين بالإضافة لإصابة 19 آخرين منهم بجراح متفاوتة، والقتلى هم:

– 7 من الجنسية الإيرانية من الحرس الثوري

– 9 من حزب الله اللبناني

– 3 من الجنسية العراقية

– 10 من الميليشيات التابعة لإيران من الجنسية السورية

– 7 من الميليشيات التابعة لإيران من جنسية غير سورية

– 5 مجهولي الهوية

بالإضافة لاستشهاد 9 مدنيين بينهم سيدة بالاستهدافات الإسرائيلية

فيما توزعت الاستهدافات على الشكل التالي: 10 لدمشق وريفها، و5 لدرعا، و3 على حمص، و1 على القنيطرة، 1 طرطوس

ويشير المرصد السوري إلى أن إسرائيل قد تستهدف بالمرة الواحدة أكثر من محافظة وهو ما يوضح تباين عدد المرات مع عدد الاستهدافات.