في الاستهداف الثاني خلال اليوم.. مقتل قيادي ثاني لدى “قسد” في قصف مسيرة انتحارية نوع “درون” بريف المالكية/ ديريك

في الاستهداف الثاني خلال اليوم.. مقتل قيادي ثاني لدى “قسد” في قصف مسيرة انتحارية نوع “درون” بريف المالكية/ ديريك

محافظة الحسكة: تأكدت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، من أن الاستهداف الذي تعرض لها محيط شركة زراعية في قرية زغات بريف المالكية/ ديريك في الحسكة، قبل قليل، ناجم عن ضربة جوية نفذتها طائرة مسيرة انتحارية نوع “درون”، أطلقتها القوات التركية، ما أدى إلى مقتل قيادي في “قسد”.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل قليل، إلى تعرض شركة زراعية في قرية زغات التابعة لمنطقة المالكية ديريك بريف الحسكة، لاستهداف تركي، دون معلومات فيما اذ كان الاستهداف بطائرة مسيرة أم حربية أو قذائف صاروخية، وسط معلومات عن سقوط جرحى.

وبذلك، يرتفع إلى 93 تعداد الاستهدافات الجوية التي نفذتها طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” لشمال وشمال شرق سوريا، منذ مطلع العام 2023، تسببت بمقتل 79 شخص، بالإضافة لإصابة أكثر من 83 شخص بجراح متفاوتة، والقتلى هم:

– 17 مدنيين بينهم طفلين ومواطنتين، و3 من الكوادر المدنية بالإدارة الذاتية من ضمنهم امرأة.

– 59 من القوات العسكرية العاملة ضمن مناطق الإدارة الذاتية بينهم قياديين.

– 3 من قوات النظام.

وتوزعت الاستهدافات على النحو الآتي:

– 61 استهداف على الحسكة أسفرت عن مقتل 13 من المدنيين بينهم طفل و3 سيدات، و35 قتلى عسكريين بينهم قياديين.

– 3 استهدافات على الرقة، لم تسفر عن قتلى.

– 29 استهداف في ريف حلب أسفرت عن مقتل 3 من المدنيين، و3 من قوات النظام، و24 من العسكريين.