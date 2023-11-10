في الاستهداف رقم 27 انتقاماً لغزة.. طيران مسير “للمقاومة الإسلامية” يهاجم قاعدة التنف

استهدف طيران مسيّر تابع لـ “المقاومة الإسلامية في العراق” قاعدة التنف العسكرية التابعة للتحالف الدولي ضمن منطقة 55 كيلومتر على الحدود السورية العراقية الأردنية، دون معلومات عن خسائر بشرية ومادية حتى اللحظة.

وأشار المرصد السوري إلى انفجارات عدة سمعت ضمن قاعدة حقل كونيكو للغاز وذلك مساء أمس الخميس، ولا يعلم حتى اللحظة إذا ما كانت ناجمة عن تدريبات عسكرية أجرتها قوات “التحالف الدولي” بالذخيرة الحية، أم أنها ناجمة عن استهداف جديد للقاعدة من قبل الميليشيات المدعومة من إيران.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، منذ تاريخ 19 تشرين الأول الجاري 27 استهدافا لقواعد “التحالف الدولي”. توزعت على النحو التالي: 6 على قاعدة التنف، و5 على قاعدة حقل العمر النفطي، و4 على قاعدة حقل كونيكو للغاز، و1 على القاعدة الأميركية في روباربا بريف مدينة المالكية، 3 على قاعدة خراب الجير برميلان، و6 على قاعدة الشدادي، و1 على قاعدة تل بيدر، 1 على قاعدة قسرك