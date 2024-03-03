في الاستهداف الثاني خلال ساعات.. مقتل ضابط وإصابة عنصرين بانفجار عبوة ناسفة في ريف درعا الشمالي

محافظة درعا: قتل ضابط برتبة نقيب في قوات النظام، وأصيب عنصران بجراح متفاوتة، جراء استهداف سيارة عسكرية تابعة للواء 15، بعبوة ناسفة من قبل مسلحين مجهولين، في بلدة الفقيع بريف درعا الشمالي، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ويشار إلى أن القتيل ينحدر من محافظة حمص.

ويعتبر هذا الاستهداف الثاني خلال ساعات يطال عناصر النظام في ريف درعا، على خلفية الفوضى والفلتان الأمني المنتشر في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 51 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 65 شخصا، هم:

– 9 من المدنيين بينهم سيدتين و3 أطفال

– 26 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها

– 4 من المتهمين بترويج المخدرات

– 2 من اللواء الثامن الموالي لروسيا

– 12 من تنظيم “الدولة الإسلامية” بينهم قيادي

– 10 من الفصائل المحلية المسلحة

– 1 عقيد منشق عن قوات النظام

– 1 مجهول الهوية