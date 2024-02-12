في الاستهداف الـ 64.. مقتل شخص باستهداف مسيرة تركية لسيارة في القامشلي

محافظة الحسكة: استهدفت طائرة مسيرة تركية سيارة وسط مدينة القامشلي شمال الحسكة، كانت تقل مسؤولين في الادارة الذاتية، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر.

وبذلك، يرتفع إلى 64 تعداد الاستهدافات الجوية التي نفذتها طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” لشمال وشمال شرق سوريا، منذ مطلع العام 2024، تسببت بمقتل 14 شخص، بالإضافة لإصابة أكثر من 15 شخص آخر بجراح متفاوتة بينهم سيدة و3 أطفال وعنصر من قوات النظام وعنصر من قوى الأمن الداخلي، والقتلى هم:

– 11 من القوات العسكرية العاملة ضمن مناطق الإدارة الذاتية

– 3 من قوات النظام

وتوزعت الاستهدافات على النحو الآتي:

– 52 استهداف على الحسكة، أسفر عن مقتل 3 من قوات النظام، و8 من العسكريين

– 4 استهدافات على الرقة، أسفرت عن مقتل 3 من العسكريين.

– 8 استهدافات على ريف حلب