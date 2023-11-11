في الاستهداف 28 انتقاما لغزة.. “المقاومة الإسلامية” تستهدف قاعدة أمريكية في منطقة رميلان

محافظة الحسكة: تعرضت قاعدة أمريكية في منطقة رميلان بريف الحسكة، لهجوم جديد خلال الساعات الفائتة، عبر طائرتين مسيرتين أطلقتا من قبل “المقاومة الإسلامية، من داخل الأراضي العراقية، والتي تبنتها في بيان رسمي لها، ضمن إطار الانتقام لغزة، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وتستمر الصراع الأمريكي الإيراني والمواليين لها وفي مقدمتها “المقاومة الإسلامية” داخل الأراضي السوري، منذ بدء الحرب على الغزة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، منذ تاريخ 19 تشرين الأول الجاري 28 استهدافا لقواعد “التحالف الدولي”. توزعت على النحو التالي: 6 على قاعدة التنف، و5 على قاعدة حقل العمر النفطي، و4 على قاعدة حقل كونيكو للغاز، و1 على القاعدة الأميركية في روباربا بريف مدينة المالكية، 4 على قاعدة خراب الجير برميلان، و6 على قاعدة الشدادي، و1 على قاعدة تل بيدر، 1 على قاعدة قسرك