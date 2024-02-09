في الاشتباكات بين الأطراف المحلية المتصارعة.. حصيلة قتلى المدنيين والعسكريين في ريف درعا ترتفع إلى 8

في الاشتباكات بين الأطراف المحلية المتصارعة.. حصيلة قتلى المدنيين والعسكريين في ريف درعا ترتفع إلى 8

محافظة درعا: قتل 2 من المتعاونين مع الأجهزة الأمنية التابعة لقوات النظام، وطفل يبلغ من العمر 17 عاما، متأثرين بجراح أصيبو بها يوم أمس، في الاشتباك التي دارت بين المجموعات المحلية المتصارعة في مدينة الصنمين بريف درعا، وبذلك ارتفعت إلى 8 حصيلة قتلى المدنيين والعسكريين، وهم: 3 رجل وسيدة وطفل، و5 من المتعاونين مع الأجهزة الأمنية التابعة لقوات النظام، بينهم متعاون مع شعبة المخابرات العسكرية والأخر يعمل لصالح أمن الدولة.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان مساء اليوم إلى اندلاع اشتباكات مسلحة بين مجموعة وليد الشتار ومجموعة الشبط وهما من الموالين للأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، في عدة أحياء بمدينة الصنمين بريف درعا، تخللت الاشتباكات عمليات اقتحام لمنازل في الأحياء السكنية.

وشهدت أحياء (الجمعية-الكلش- دوار الشيخ جبير- الشحادات) في مدينة الصنمين اشتباكات وإطلاق نار كثيف، كما أغلق الحي الجنوبي بالمدينة بشكل كامل، بسبب انتشار المسلحين.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 29 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 48 شخصا، هم:

– 8 من المدنيين بينهم سيدتين و3 أطفال

– 19 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها

– 4 من المتهمين بترويج المخدرات

– 1 من اللواء الثامن الموالي لروسيا

– 10 من تنظيم “الدولة الإسلامية” بينهم قيادي

– 6 من الفصائل المحلية المسلحة