في الذكرى التاسعة لشهداء “جمعة أطفال الحرية”.. فعاليات ثورية ومدنية تتظاهر في إدلب 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، خروج مظاهرة كبيرة في مدينة إدلب، بمشاركة من الفعاليات الثورية والمدنية، إحياء للذكرى التاسعة لمجزرة جمعة “أطفال الحرية” التي راح ضحيتها عشرات الشهداء في مدينة حماة.

وجدد المتظاهرون مطالب الثورة في الحرية وإسقاط النظام، وطالبوا المجتمع الدولي بمحاسبة القتلة.

يذكر أن قوات النظام والمسلحين الموالين لها، ارتكبوا المجزرة التي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى، خلال المظاهرات الشعبية التي عمت ساحة العاصي في مدينة حماة في يوم الجمعة الموافق لـ3 حزيران من العام 2011، حيث سميت بـ”جمعة أطفال الحرية” التي تحولت إلى رمزٍ لجرائم النظام السوري.