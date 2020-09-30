في الذكرى الخامسة للتدخل العسكري الروسي في سورية.. وقفات احتجاجية منددة في إدلب وريف حلب 

خرج عشرات المواطنين في وقفة احتجاجية في كل من مدينة إدلب، ومدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي، تنديداً بالجرائم التي ارتكبتها القوات الروسية بحق أبناء الشعب السوري، خلال 5 سنوات من مشاركتها بالحرب المدمرة.

وكانت القوات الروسية بدأت التدخل عسكرياً في سورية بشكل علني إلى جانب قوات النظام في ‏30 أيلول من العام 2015.

وكان مجلس الإتحاد الروسي قد أعطى التفويض للرئيس “بوتين”، كما باركت الكنيسة الأرثوذكسية هذا التدخل الذي قتل وشرد الآلاف ودمر المدن والبلدات من خلال الدعم الجوي الذي قدمه لقوات النظام أثناء العمليات العسكرية في أرياف دمشق ودرعا وحمص وحماة واللاذقية وحلب وإدلب، على مدى 5 سنوات متواصلة.