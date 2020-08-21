في الذكرى السابعة لمجزرة الكيماوي.. وقفة احتجاجية في مدينة إعزاز تطالب بمحاسبة النظام السوري

خرج شبان في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، اليوم، بوقفة احتجاجية في ذكرى ارتكاب قوات النظام لمجزرة الكيماوي في غوطتي دمشق، وطالب المتظاهرون بمحاسبة النظام في ظل غياب العدالة الدولية.

ويصادف اليوم الـ21 من شهر أغسطس/آب 2020، الذكرى السابعة لمجزرة الكيماوي التي ارتكبتها قوات النظام السوري في غوطتي دمشق الشرقية والغربية، والتي راح ضحيتها مئات المدنيين من نساء وأطفال ورجال ومسنين، بالإضافة لوجود قتلى من الفصائل في صفوف الضحايا، الذين قضوا جميعا في استهداف صاروخي لمناطق مأهولة بالسكان، حيث جرى ذلك، عبر استخدام صواريخ محملة بمواد كيميائية وغازات سامة.