المرصد السوري لحقوق الانسان


This image released early Sunday, April 8, 2018 by the Syrian Civil Defense White Helmets, shows a child receiving oxygen through respirators following an alleged poison gas attack in the rebel-held town of Douma, near Damascus, Syria. Syrian rescuers and medics said the attack on Douma killed at least 40 people. The Syrian government denied the allegations, which could not be independently verified. The alleged attack in Douma occurred Saturday night amid a resumed offensive by Syrian government forces after the collapse of a truce. (Syrian Civil Defense White Helmets via AP)

في الذكرى السابعة لمجزرة الكيماوي.. وقفة احتجاجية في مدينة إعزاز تطالب بمحاسبة النظام السوري

خرج شبان في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، اليوم، بوقفة احتجاجية في ذكرى ارتكاب قوات النظام لمجزرة الكيماوي في غوطتي دمشق، وطالب المتظاهرون بمحاسبة النظام في ظل غياب العدالة الدولية.
ويصادف اليوم الـ21 من شهر أغسطس/آب 2020، الذكرى السابعة لمجزرة الكيماوي التي ارتكبتها قوات النظام السوري في غوطتي دمشق الشرقية والغربية، والتي راح ضحيتها مئات المدنيين من نساء وأطفال ورجال ومسنين، بالإضافة لوجود قتلى من الفصائل في صفوف الضحايا، الذين قضوا جميعا في استهداف صاروخي لمناطق مأهولة بالسكان، حيث جرى ذلك، عبر استخدام صواريخ محملة بمواد كيميائية وغازات سامة. 

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