في الذكرى السنوية الثالثة لعملية “غصن الزيتون”.. مظاهرات عارمة شمال شرق سورية ضد التواجد التركي في المنطقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، مظاهرات حاشدة شهدتها منطقة شمال شرق سورية، ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية”، تنديداً بالتواجد التركي على الأراضي السورية وسيطرته على مناطق واسعة منها، وذلك في الذكرى السنوية الثالثة للعملية العسكرية التركية على عفرين، والتي كان قد بدأت في مثل هذه الأيام من العام 2018 تحت مسمى عملية “غصن الزيتون”، وأفضت في مارس/آذار من العام ذاته إلى السيطرة على عفرين بعد تهجير غالبية أهلها منها.

وشملت مظاهرات اليوم التي خرج بها عشرات الآلاف من الأهالي، كل من منبج بريف حلب والدرباسية والمالكية (ديريك) وعامودا ومدينة الحسكة والقامشلي ومعبدة ومناطق أخرى في ريفها بالإضافة لمناطق في الرقة، وندد الأهالي بالصمت الدولي عن الانتهاكات التركية برفقة الفصائل الموالية لها، مطالبين بطردها من سورية وعودة المهجرين إلى منازلهم.