في الذكرى السنوية الحادية عشر.. 220 شخص قضوا بأبشع الطرق من الإعدام الميداني والتعذيب في مجزرة ارتكبتها قوات النظام في حي بستان القصر بمدينة حلب

في مثل هذا اليوم قبل 11 عام، يُذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بوقوع مجزرة مروعة بحق المدنيين بتاريخ 2013، ارتكبتها أجهزة النظام الأمنية، ضمن سلسلة المجازر التي ارتكبها النظام بحق السوريين، راح ضحيتها 220 شخص بينهم رجال وشيوخ وأطفال و 5 نساء، أعدموا ميدانياً عند أطراف نهر قويق الواقع في حي بستان القصر بمدينة حلب، حيث استمرت عمليات انتشال الجثث لمدة 45 يوماً.

وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان، وجدوا مكبلي الأيدي والأرجل وتم تعذيبهم قبل تصفيتهم بأبشع الطرق ومن ثم رميهم في نهر قويق بحلب، ووجدت الجثث وعليها آثار إطلاق رصاص في منطقة الرأس والعين في مجزرة يندى لها جبين الإنسانية والبشرية، حيث كانت منطقة بستان القصر تعد المدخل لمناطق سيطرة الفصائل المعارضة في ذلك الوقت، إذ لم يتمكن الأهالي من انتشال بعض الجثث بسبب وجودها تحت مرمى نيران عناصر النظام.

المرصد السوري لحقوق الإنسان يعيد ويذكر بالمجازر التي ارتكبت بحق المواطنين على يد كافة القوى المتصارعة والمتحاربة ضمن الجغرافية السورية ويجدد مطالبته بمحاسبة جميع من أجرم بحق أبناء الشعب السوري كما يطالب المرصد السوري المجتمع الدولي والأمم المتحدة العمل جاهدًا لإنهاء المعاناة في سوريا والضغط على كافة الأطراف لإيقاف نزيف الدم السوري المتواصل إلى يومنا هذا.