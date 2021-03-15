في الذكرى العاشرة لانطلاقة الثورة السورية.. آلاف السوريين يستعيدون أيامها الأولى بمظاهرات حاشدة تؤكد على ثوابت الثورة بإسقاط النظام

مع حلول الذكرى العاشرة لانطلاق الثورة السورية ضد النظام السوري للمطالبة بالحرية والعدالة والديمقراطية في صرخاتها الأولى، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مظاهرات حاشدة انطلقت في مناطق متفرقة من ريفي حلب وإدلب، حيث رصد المرصد السوري، تجمع حاشد للأهالي بمظاهرة وسط ساحة “السبع بحرات” في مدينة إدلب، بالإضافة إلى خروج مظاهرات حاشدة في كل من عفرين والباب وإعزاز ضمن مناطق نفوذ القوات التركية الفصائل الموالية لها في ريف حلب، حيث شارك بالمظاهرات مهجرين من شتى المحافظات والمناطق السورية، مرددين شعارات تندد بالنظام السوري، وتؤكد استمرارية الثورة السورية.

وتدخل الثورة السورية عامها العاشر وهي مثقلة بعشرات آلاف المعتقلين وملايين المشردين والمهجرين، فضلًا عن نحو 594 ألف شخصاً استشهدوا وقتلوا خلال عقد من الزمن.