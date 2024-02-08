في الرقة ودير الزور.. “الأسايش” تلقي القبض على 5 متهمين بالانتماء لقوات النظام و”التنظيم”

نفذ عناصر من قوى الأمن الداخلي “الأسايش” عمليتين منفصلتين في كل من الرقة ودير الزور، تمكنت من إلقاء القبض على 5 أفراد متهمين بالانتماء لـ”التنظيم”، حيث ألقت الوحدات الخاصة في قوى الأمن الداخلي على شخص متهم بالتعاون مع قوات النظام بالإضافة إلى ضبط عدد من الأسلحة الثقيلة غرب دير الزور.

على صعيد متصل، ألقت قوى الأمن الداخلي “الأسايش” على القبض على 4 عناصر خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” وضبطت كميات من الأسلحة بعد أن كانوا قد نفذوا يوم أمس عملية هجومية على نقطة تفتيش “المقبرة” التابعة لقوى الأمن الداخلي “الأسايش”، بالقرب من تل البيعة شرقي مدينة الرقة، مما أدى لمقتل أحد العناصر.