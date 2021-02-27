في القافلة رقم 14 خلال العام الجديد.. نحو 20 آلية تابعة لـ “التحالف الدولي” تدخل سوريا وتتجه إلى القواعد العسكرية في شمال شرق البلاد

في القافلة رقم 14 خلال العام الجديد.. نحو 20 آلية تابعة لـ “التحالف الدولي” تدخل سوريا وتتجه إلى القواعد العسكرية في شمال شرق البلاد

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، دخول قافلة عسكرية جديدة للتحالف الدولي من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق إلى مناطق شمال شرق سوريا، وتتألف القافلة من نحو 20 آلية مغلقة محملة بالمواد اللوجستية والعسكرية اتجهت إلى مدينة القامشلي نحو قواعدها العسكرية في المنطقة، وتعد هذه القافلة الرابعة عشر التي تدخل الأراضي السورية، لـ”التحالف الدولي” والقوات الأمريكية خلال هذا العام.

ورصد المرصد السوري في 23 الشهر، دخول قافلة عسكرية لـ”القوات الأمريكية” من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق إلى مناطق شمال شرق سورية، وتتألف القافلة من 45 آلية وصهاريج وقود وشاحنات مغلقة محملة بالمواد اللوجستية والعسكرية، حيث توجهت إلى مدينة القامشلي نحو قواعدها العسكرية في المنطقة.