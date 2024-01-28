في القصف البري المتبادل.. إصابة عنصرين من هيئة “تحرير الشام” على محور بريف اللاذقية الشمالي

أصيب عنصران من هيئة “تحرير الشام” بجراح متفاوتة، في قصف مدفعي نفذته قوات النظام على محور الكبينة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، حيث جرى نقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما شهدت منطقة “بوتين- أردوغان” في ساعات الصباح الأولى، قصفاً برياً من قبل قوات النظام، حيث تركز القصف على محاور الفطيرة وفليفل والبارة في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، بالإضافة إلى قريتي كفرعمة وتقاد بريف حلب الغربي، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وردت فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” على القصف، واستهدفت قريتي الملاجة وكوكبة بريف إدلب الجنوبي.

وبذلك، يرتفع إلى 30 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 32 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 10 من العسكريين و 36 من المدنيين بينهم 4 أطفال بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 7 من المدنيين بينهم طفلين

– 21 من قوات النظام بينهم ضابط

– 2 من “هيئة تحرير الشام”