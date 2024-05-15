في النصف الأول من أيار.. مقتل واستشهاد 20 شخصا بأعمال عنف في منطقة “بوتين، أردوغان”

في النصف الأول من أيار.. مقتل واستشهاد 20 شخصا بأعمال عنف في منطقة “بوتين، أردوغان”

تتواصل أعمال العنف في منطقة “بوتين- أردوغان”، عبر استهدافات متبادلة بين قوات النظام من جهة، وهيئة تحرير الشام والفصائل الموالية لها من جهة أخرى، إضافة إلى ضحايا بالانفلات الأمني وانفجار مخلفات الحرب.

ووثق المرصد السوري منذ بداية أيار، مقتل واستشهاد 16 شخصا، هم:

-16 بالعمليات العسكرية والقصف بين قوات النظام والهيئة

-3 بحوادث انفلات أمني.

-1 طفل بانفجار مخلفات الحرب.

العمليات العسكرية والقصف بين قوات النظام و”الهيئة”، رصد المرصد السوري، 16 عملية، أدت إلى مقتل واستشهاد 16 شخص هم:

– 4 من هيئة تحرير الشام.

– 10 من قوات النظام.

– طفلان بقصف لقوات النظام.

وفيما يلي التفاصيل:

-1 أيار، قتل عنصر من لواء عمر بن الخطاب التابع لهيئة تحرير الشام، إثر استهداف قوات النظام لمواقع تحصنهم بالمدفعية الثقيلة على محور الفوج 46 بريف حلب الغربي.

-1 أيار، قتل عنصر من قوات النظام بقصف مدفعي نفذته فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” على موقع عسكري بريف اللاذقية الشمالي.

-3 أيار، قتل عنصران من قوات النظام إثر استهداف مواقع تحصنهم بالمدفعية الثقيلة من قبل عناصر هيئة تحرير الشام على محور الفوج 46 بريف حلب الغربي.

-5 أيار، قتل عنصر من قوات النظام، قنصاً برصاص فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” على أحد محاور ريف اللاذقية الشمالي.

-5 أيار، استشهد طفل وأصيبت والدته بجروح خطيرة، نتيجة قصف مدفعي نفذته قوات النظام استهدف منزلهم في بلدة الابزمو بريف حلب.

-6 أيار، قتل عنصر من هيئة تحرير الشام من معرة حرمة بريف إدلب، بقصف مدفعي نفذته قوات النظام على ريف اللاذقية الشمالي.

-6 أيار، قتل عنصر من قوات النظام قنصا برصاص عناصر “حركة أحرار الشام الإسلامية” على أحد محاور ريف اللاذقية الشمالي.

-9 أيار، قتل عنصر من قوات النظام إثر استهدافه بالرصاص من قبل عناصر هيئة تحرير الشام في ريف إدلب.

-10 أيار، قتل عنصران من قوات النظام إثر قنصهما من قبل عناصر “الفتح المبين” على محور مدينة سراقب شرق مدينة إدلب.

-10 أيار، استشهد طفل يبلغ من العمر 13 عاما، بقصف مدفعي نفذته قوات النظام على محيط قرية كفرعمة بريف حلب الغربي، أثناء رعيه المواشي في محيط القرية.

-11 أيار، أصيب ضابط بقوات النظام برتبة نقيب، إثر قصف مدفعي نفذته فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” على محور الرويحة بجبل الزاوية جنوبي إدلب.

-12 أيار،أصيب 3 عناصر من هيئة تحرير الشام إثر استهداف 4 طائرات مسيّرة انتحارية لسيارة عسكرية بمحيط بلدة آفس بمنطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

واستهدفت قوات النظام بعد منتصف ليل السبت – الأحد بصاروخ شديد الانفجار قرية كفرتعال بريف حلب الغربي.

-13 أيار، قتل عنصر من قوات النظام برصاص عناصر فصيل “جيش النصر” على محور قرية الفطاطرة في ريف إدلب.

-14 أيار، قتل عنصر من هيئة تحرير الشام وهو مسؤول سرية التفخيخ في لواء “عثمان بن عفان” باستهداف مسيرة انتحارية تابعة لقوات النظام على محور كبانة بجبل الأكراد شمالي اللاذقية.

-14 أيار، قتل عنصر من هيئة تحرير الشام إثر قصف مدفعي نفذه عناصر من قوات النظام على مواقع تمركزهم بريف حلب الغربي الفوج 46.

-15 أيار، قتل عنصر من قوات النظام ينحدر من ريف حماة، إثر استهداف هيئة تحرير الشام لتجمعات قوات النظام على محور الفوج 46 بريف حلب الغربي، ضمن منطقة “بوتين، أردوغان”.

استشهاد وإصابة 4 أطفال بانفجار مخلفات الحرب

تحصد مخلفات الحرب أرواح المدنيين، في ظل إهمال السلطات المحلية والمنظمات الدولية عن إزالتها، وثق المرصد السوري استشهاد طفل بعمر 3 سنوات، وإصابة 3 آخرين بأعمار 3 و 8 و10 سنوات، ضمن مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام في حادثة واحدة بـ 9 أيار، جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات الحرب، في منطقة المنطار بريف جسر الشغور غربي إدلب.

مقتل وإصابة 7 أشخاص في 4 حوادث فلتان أمني ضمن مناطق هيئة تحرير الشام

سجلت مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام 4 حوادث انفلات أمني في النصف الأول من أيار خلفت 4 جرحى و3 قتلى بينهم عنصر من هيئة تحرير الشام فارق الحياة عن طريق الخطأ بسلاح عنصر آخر.

وفيما يلي تفاصيل حوادث الفلتان الأمني وجرائم القتل ضمن مناطق هيئة تحرير الشام:

-4 أيار، أصيب 4 أشخاص بجروح، من أهالي بلدة تلمنس ومعرشورين بريف معرة النعمان الشرقي إثر تعرضهم لطعنات بأداة حادة “سكين” على خلفية مشاجرة مع أشخاص من أهالي بلدة كلي بريف إدلب الشمالي ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام.

-10 أيار، قتل مواطن يبلغ من العمر 70 عاماً، من أهالي بلدة أريحا بريف إدلب الجنوبي، بطعنات أداة حادة، على يد أفراد عصابة مسلحة، خلال محاولتهم سرقة المنزل.

-10 أيار، أقدم مدني على إطلاق النار بشكل مباشر على أحد رعاة الأغنام بعد أن وجده يرعى الأغنام في أرضه الواقعة على الأطراف الغربية من مدينة إدلب مما أدى لمقتله على الفور.

-15 أيار، فارق عنصر من هيئة تحرير الشام حياته إثر تعرضه لطلق ناري عن طريق الخطأ، خرج من سلاح عنصر آخر كان برفقته أثناء تواجدهما في نقطة عسكرية على خطوط التماس مع قوات النظام في محور الكبانة بجبل الأكراد شمالي اللاذقية.