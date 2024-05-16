في النصف الأول من أيار.. مقتل واستشهاد 114 شخصاً بينهم 45 مدنياً في عموم مناطق سورية

في النصف الأول من أيار.. مقتل واستشهاد 114 شخصاً بينهم 45 مدنياً في عموم مناطق سورية

يستمر سقوط الخسائر البشرية بشكل يومي على كامل التراب السوري بظروف مختلفة نتيجة استمرار العنف المتصاعد والعمليات العسكرية والاستهدافات والاغتيالات وانفجار مخلفات الحرب وغيرها العديد من الأسباب التي تودي بحياة الكثير من مدنيين بالدرجة الأولى وعسكريين من كافة القوى العسكرية المسيطرة على الأرض السورية.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل واستشهاد 114 شخصا قضوا بظروف مختلفة في عموم مناطق سورية خلال النصف الأول من أيار.

وبدوره المرصد السوري لحقوق الإنسان، يدعو الأطراف الدولية مجدداً للعمل الجاد والمستمر بأقصى طاقاتها، من أجل وقف نزيف دم أبناء الشعب السوري

.

وتوزع الشهداء والقتلى على النحو التالي:

-1 أيار، 8 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة وهم: 4 مدنيين، عنصر من لواء عمر بن الخطاب التابع لهيئة تحرير الشام، عنصر من الدفاع الوطني، عنصر من الدفاع الذاتي، عنصر من قوات النظام.

-2 أيار، 5 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة وهم: مواطنان، عنصر من الفرقة 17 التابعة لقوات النظام، عنصر أمني في الشرطة العسكرية، عنصر من الجيش الوطني.

-3 أيار، 24 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة وهم: عنصر من خلايا داعش، 16 من ميليشيا “الدفاع الوطني”، عنصران من قوات النظام، عنصران من لواء “عاصفة الشمال”، 3 مدنيين بينهم يافع.

-4 أيار، 3 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة وهم: عنصران من قوات النظام، مواطن.

-5 أيار، 5 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة وهم: طفل وشاب، 2 من قوات النظام، عنصر في قوات سوريا الديمقراطية.

-6 أيار، 6 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة وهم: 2 من قوات النظام، 3 مدنيين، عنصر من هيئة تحرير الشام.

-7 أيار، 8 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة وهم: 4 مدنيين بينهم يعمل لصالح حزب الله اللبناني، قائد عسكري في “فيلق الشام” واثنان من مرافقيه، عنصر من قوات سوريا الديمقراطية.

-8 أيار، 4 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة وهم: 3 عناصر من إدارة المخابرات العامة، مدني.

-9 أيار، 10 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة وهم: 6 مدنيين بينهم طفل، مسلح يعمل ضمن مجموعة مقربة من فرع شعبة المخابرات العسكرية، 3 عناصر من قوات النظام

-10 أيار، 10 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة وهم: 4 من المدنيين بينهم طفلة وطفل، 2 من قوات النظام، عنصر من خلايا داعش، 3 عناصر من قوات قسد .

-11 أيار، 5 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة وهم: 4 بينهم سيدة، عنصر من شعبة المخابرات العسكرية.

-12 أيار، 5 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة وهم: مدني، ضابط مقرب من “حزب الله” اللبناني، عنصران من فصيل “شهداء بدر”، عنصر من قوات النظام.

-13 أيار،8 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة وهم: 8 من المدنيين بينهم طفل رضيع

-14 أيار، 8 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة وهم: 3 من هيئة تحرير الشام، عنصران من اللواء الثامن ، عنصر من الفصائل المحلية، عنصر من “الدفاع الوطني”، اغتيل ضابط في شعبة المخابرات العسكرية.

-15 أيار، 5 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة وهم: عنصر من قوات النظام، عنصر من قوات سوريا الديمقراطية، 2 من المدنيين بينهم سيدة، مسلح يتعامل مع حزب الله اللبناني.

وعلية يجدد المرصد السوري تعهده بالالتزام في الاستمرار برصد وتوثيق المجازر والانتهاكات وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب بحق أبناء الشعب السوري، بالإضافة لنشر الإحصائيات عنها وعن الخسائر البشرية، للعمل من أجل وقف استمرار ارتكاب هذه الجرائم والانتهاكات والفظائع بحق أبناء الشعب السوري، وإحالة مرتكبيها إلى المحاكم الدولة الخاصة، كي لا يفلتوا من عقابهم على الجرائم التي ارتكبوها بحق شعب كان ولا يزال يحلم بالوصول إلى دولة الديمقراطية والحرية والعدالة والمساواة لكافة مكونات الشعب.