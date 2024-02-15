في النصف الأول من شباط.. استشهاد 4 أطفال ومواطن بأجسام من مخلفات الحرب ضمن مناطق النظام و”قسد”

في النصف الأول من شباط.. استشهاد 4 أطفال ومواطن بأجسام من مخلفات الحرب ضمن مناطق النظام و”قسد”

لا تزال مخلفات الحرب تحصد أرواح السوريين، وسط تجاهل السلطات المحلية والمنظمات إزالتها من المناطق الآهلة بالسكان، ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، خلال شباط الجاري، استشهاد 5 مواطنين بينهم 4 أطفال في مناطق متفرقة من سوريا، وفيما يلي التوزع المناطقي كما وثقها المرصد السوري:

-طفلان ضمن مناطق قسد

-طفلان ضمن مناطق النظام و1 مدني.

تفاصيل ضحايا مخلفات الحرب منذ بداية شباط الجاري:

-3شباط، فارق طفل 13 عاماً حياته، إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية جب أبيض بريف منبج شرقي حلب.

-5 شباط، أصيب 3 أطفال بحالة خطرة، نتيجة انفجار لغمين من مخلفات الحرب في منطقتين بريف دير الزور، حيث أصيب طفل في بلدة العشارة، أدت إلى بتر إحدى طرفيه العلويين، كما أصيب طفلين في بلدة الشميطية.

-10شباط، استشهد طفل من أبناء عشيرة البوخميس، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، في مدينة الطبقة بريف الرقة، ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية.

-11شباط، أصيب طفل بجراح جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب في بلدة بصر الحرير في ريف درعا الشرقي، وجرى نقله إلى المشفى لتلقي العلاج.

-13شباط، استشهد مواطن من أهالي مدينة سلحب بريف حماة الغربي، إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في مدينة كرناز شمالي حماة، خلال عمله بحراثة الأراضي بواسطة جرار زراعي.

-15 شباط، استشهد طفلان، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية كفر داعل بريف حلب الغربي، ضمن مناطق نفوذ قوات النظام.

وبذلك، يرتفع إلى 12 بينهم 11 طفل تعداد الشهداء المدنيين الذين وثقهم المرصد السوري منذ مطلع يناير/كانون الثاني، جراء انفجار ألغام وأجسام من مخلفات الحرب السورية، بالإضافة إلى إصابة 24 شخص، من ضمنهم سيدة و21 طفل

وجاء التوزع المناطقي للشهداء والجرحى على النحو التالي:

– مناطق نفوذ النظام: استشهد 8 بينهم 7 أطفال وأصيب 17 بينهم سيدة و14 طفل.

– مناطق نفوذ قسد: استشهد 4 أطفال وأصيب 7 أطفال آخرين بجراح