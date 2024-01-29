في الهجوم الذي يرجح أنه إسرائيلي.. ارتفاع عدد قتلى الاستهداف لموقع بالسيدة زينب بريف دمشق إلى 8 بينهم عنصرين من “حزب الله”

في الهجوم الذي يرجح أنه إسرائيلي.. ارتفاع عدد قتلى الاستهداف لموقع بالسيدة زينب بريف دمشق إلى 8 بينهم عنصرين من “حزب الله”

محافظة ريف دمشق: ارتفع عدد قتلى الاستهداف الذي يرجح أنه إسرائيلي لموقع في السيدة زينب بريف دمشق إلى 8 أشخاص بينهم عنصرين من “حزب الله” اللبناني، و 3 سوريين أحدهما مرافق لأحد ضباط ميليشيا “الحرس الثوري” الإيراني، والآخرين من السوريين المتعاقدين لحراسة المزارع.

وأشار المرصد السوري، قبل ساعات، إلى مقتل 7 أشخاص وسقوط عدد من الجرحى لا يعلم جنسياتهم في حصيلة أولية، لضربات يرجح أنها إسرائيلية استهدفت مزرعتين في محيط منطقة السيدة زينب جنوب العاصمة دمشق، وسط محاولة الدفاعات الجوية التابعة لقوات النظام إفشال الهجوم إلا أنها فشلت في ذلك ووصلت الصواريخ إلى أهدافها.

ووفقاً للمصادر، فإن المزرعتين تقعان بالقرب من أبنية سكنية للمدنيين، حيث فرضت الميليشيات الإيرانية طوقاً أمنياً حول المنطقة المستهدفة.

وتعتبر المزارع في محيط منطقة السيدة زينب جنوب دمشق مقرات لميليشيا حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني.