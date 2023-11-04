في الهجوم الـ 20 “انتقاما لغزة”.. صاروخ يستهدف منطقة قاعدة الشدادي الأمريكية بريف الحسكة

محافظة الحسكة: أكدت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن صاروخا واحدا على الأقل استهدف منطقة قاعدة الشدادي الأمريكية، صباح اليوم، مصدره الميليشيات ضمن الأراضي العراقية في إطار عمليات “الانتقام لغزة”، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وأشار المرصد السوري، إلى أن دوي انفجار عنيف سمع في منطقة القاعدة الأمريكية بمدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، صباح اليوم.

وتعرضت مساء أمس قاعدة خراب الجير التابعة لقوات “التحالف الدولي” في رميلان بريف الحسكة الشمالي، لـ 10 ضربات بواسطة قذائف صاروخية، مصدرها الأراضي العراقية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أو حجم الأضرار المادية حتى اللحظة، فيما تبنت الهجوم ما تعرف باسم “المقاومة الإسلامية العراقية” عبر بيان لها.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، منذ تاريخ 19 تشرين الأول الجاري 20 استهداف لقواعد “التحالف الدولي”. توزعت على النحو التالي: ، 4 على قاعدة التنف، و5 على قاعدة حقل العمر النفطي، و3 على قاعدة حقل كونيكو للغاز، و1 على القاعدة الأميركية في روباربا بريف مدينة المالكية، 3 على قاعدة خراب الجير برميلان، 4 على قاعدة الشدادي