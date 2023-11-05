في الهجوم الـ 21 “انتقاما لغزة”.. مسيرات تستهدف منطقة قاعدة أمريكية بريف الحسكة

محافظة الحسكة: هاجمت طائرات مسيرة قادمة من العراق، القاعدة الأمريكية في تل بيدر بريف الحسكة، ودوى انفجار واحد على الأقل في منطقة القاعدة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

يشار إلى أن الهجوم الأخير هو الـ 21 الذي استهدف القواعد الأمريكية في 15 يوم، في إطار العمليات الانتقامية لغزة، حيث تبنى الهجوم ما تعرف باسم “المقاومة الإسلامية العراقية” عبر بيان لها.

وسقط أمس، صاروخ واحدا على الأقل استهدف منطقة قاعدة الشدادي الأمريكية، مصدره الميليشيات ضمن الأراضي العراقية.

كما دوي انفجار عنيف سمع في منطقة القاعدة الأمريكية بمدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، صباح أمس.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، منذ تاريخ 19 تشرين الأول الجاري 21 استهدافا لقواعد “التحالف الدولي”. توزعت على النحو التالي: ، 4 على قاعدة التنف، و5 على قاعدة حقل العمر النفطي، و3 على قاعدة حقل كونيكو للغاز، و1 على القاعدة الأميركية في روباربا بريف مدينة المالكية، 3 على قاعدة خراب الجير برميلان، 4 على قاعدة الشدادي، و1 على قاعدة تل بيدر.