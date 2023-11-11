في الهجوم الثاني خلال ساعات.. قوات “التحالف الدولي” تسقط طائرة مسيرة بالقرب من قاعدة خراب الجير في رميلان

محافظة الحسكة: سمع صوت انفجار عنيف في ريف الحسكة الشمالي، قبل قليل، نتيجة إسقاط قوات “التحالف الدولي” بصاروخ مضاد، طائرة مسيرة أطلقتها المليشيات الموالية لإيران، باتجاه قاعدة خراب الجير في منطقة رميلان بريف الحسكة الشمالي، وسط سماع أصوات الإنذارات في المنطقة.

ويعتبر هذا الهجوم الثاني من نوعه خلال ساعات من قبل الميليشيات الموالية لإيران، ضد القواعد العسكرية الأمريكية في شرق الفرات.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، منذ تاريخ 19 تشرين الأول الجاري 29 استهدافا لقواعد “التحالف الدولي”. توزعت على النحو التالي: 6 على قاعدة التنف، و5 على قاعدة حقل العمر النفطي، و4 على قاعدة حقل كونيكو للغاز، و1 على القاعدة الأميركية في روباربا بريف مدينة المالكية، 5 على قاعدة خراب الجير برميلان، و6 على قاعدة الشدادي، و1 على قاعدة تل بيدر، 1 على قاعدة قسرك