6 قتلى وجرحى في الهجوم الـ16 منذ أحداث غزة.. إسرائيل تستهدف مواقع عسكرية ومزارع في محيط العاصمة دمشق والسويداء

استهدفت ضربات إسرائيلية بشكل مباشر، نقاط عسكرية لقوات النظام تشمل كتيبة دفاع جوي ورادار في منطقتي تل قليب وتل المسيح في محافظة السويداء.

تزامن ذلك، مع استهداف لمحيط دمشق، حيث دوت 3 انفجارات على الأقل في محيط العاصمة دمشق، نتيجة قصف إسرائيلي لمحيط بلدة عقربا التي يتواجد ضمنها منطقة مطار عسكري يبعد أكثر من 10 كيلو متر غرب مطار دمشق الدولي، ومزارع تقع بين منطقتي السيدة زينب- عقربا التي يتواجد ضمنها حزب الله اللبناني جنوب غرب ريف دمشق، مما أدى لوقوع 3 قتلى من حزب الله و3 جرحى آخرين مجهولي الهوية والجنسية كحصيلة أولية، فيما حاولت المضادات الأرضية التصدي لأهداف في أجواء المنطقة.

وصعدت إسرائيل من ضرباتها البرية والجوية على سورية بشكل كبير منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، وأسفرت الضربات عن خروج مطاري دمشق وحلب الدوليين عن الخدمة، فيما أصبح مطار حميميم وجهة للطائرات.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان، 16 مرة قامت بها إسرائيل باستهداف الأراضي الإسرائيلي منذ العاشر من تشرين الأول الجاري وحتى 30 من الشهر ذاته، 10 منها كانت بغارات جوية، و6 بقذائف صاروخية، توزعت كالآتي:

-4 ضربات جوية على مطار حلب الدولي.

-ضربتان جويتان على مطار دمشق الدولي، و3 ضربات على محيط دمشق.

-6 مرات على درعا، 2 بضربات جوية، و4 بقصف بري.

– ضربة جوية واحدة على دير الزور.

– قصف بري مرتين على القنيطرة.

وأسفرت الضربات الإسرائيلية عن إخراج مطاري حلب ودمشق الدوليين عن الخدمة، وتدمير أبراج إتصالات ومراكز قيادة ومستودعات، كما أسفر عن استشهاد مدنيين اثنين، ومقتل 14 من العسكريين السوريين بينهم ضباط، فضلاً عن سقوط جرحى، وتدمير وإصابة منشآت ومواقع وآليات.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2023، 47 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 33 منها جوية و14 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 99 هدفا ما بين مستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسببت تلك الضربات بمقتل 86 من العسكريين بالإضافة لإصابة 106 آخرين منهم بجراح متفاوتة، والقتلى هم:

– 40 من قوات النظام بينهم ضباط

– 31 من الميليشيات التابعة لإيران من جنسيات غير سورية

– 6 من ميليشيا الحرس الثوري الإيراني

– 4 من الميليشيات التابعة لإيران من الجنسية السورية

– 3 من “حزب الله” اللبناني.

– عنصران من الجهاد الإسلامي

بالإضافة لاستشهاد سيدة و3 رجال، فضلاً عن سقوط جرحى مدنيين

فيما توزعت الاستهدافات على الشكل التالي: 16 لدمشق وريفها، و9 للقنيطرة و2 لحماة، و3 لطرطوس، و8 لحلب، و4 للسويداء، و8 لدرعا، و3 لحمص، و2 لدير الزور.

ويشير المرصد السوري إلى أن إسرائيل قد تستهدف بالمرة الواحدة أكثر من محافظة وهو ما يوضح تباين عدد المرات مع عدد الاستهدافات.