في الهجوم الـ 17 خلال اليوم.. مسيرة تركية تقصف محطة كهرباء على طريق الحزام الغربي في القامشلي

محافظة الحسكة: سمع دوي انفجار عنيف على الطريق الحزام الغربي في القامشلي، ناجم استهداف مسيرة تركية لمحطة الكهرباء بالقرب من مستشفى كوفيد في القامشلي، تزامنا مع تحليق طيران تركي في الأجواء، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية حتى اللحظة.

وبذلك يرتفع عدد الضربات الجوية التركية خلال التصعيد التركي الأخير على مناطق قوات سوريا الديمقراطية، بعد تهديدات وزير الخارجية التركية “حقان فيدان” إلى 17 في مناطق “قسد”، أسفرت عن وقوع 10 قتلى وإصابة 5، الضربات الجوية بالتفصيل:

-3 قصف حربي تركي استهدف منشأة لـ”قسد” ومقر مالي في منطقة مشيرفة، والمنطقة الصناعية “رحبة عسكرية” بالقرب من مخيم واشوكاني بريف الحسكة أسفرت عن وقوع 3 جرحى من عمال المنشأة.

-14 ضربة جوية بقصف مسيرات تركية توزعوا كالتالي:

– موقع في قرية تل حبش جنوب عامودا بريف القامشلي.

-نقطة عسكرية في بلدة الجوادية “جل آغا في القحطانية

– موقع في قرية طويلة بريف تل تمر.

-سيارة عند نقطة الانشاءات قرب المشيرفة.

-محطة مياه حمة شمال الحسكة.

-سيارة عسكرية قرب مخيم واشوكاني في توينة.

-وموقع قرية جلبية قرب أنفاق عسكرية

– وموقع جنوب غربي صرين

-ومنشأة نفط في قرية كرداهول التابعة لقحطانية.

-ومحطة قرية آلة قوس في الجوادية/ جل آغا

-وموقع في قرية الركبة بريف تل تمر.

-ومحطة تحويل الكهرباء السد الغربي والتي تغذي اجزاء واسعة من مدينة الحسكة وأريافها.

-ومحطة “سعيدة النفطية” في قرية القحطانية

-محطة كهرباء على الطريق الحزام الغربي بالقرب من مستشفى كوفيد في القامشلي